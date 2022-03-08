«Бавария» и «Ред Булл Зальцбург» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 8 марта, «Бавария» примет австрийский «РБ Зальцбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Игра состоится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия).

Команды огласили стартовые составы на противостояние:

«Бавария»: Мануэль Нойер, Лукас Эрнандес, Никлас Зюле, Бенжамен Павар, Джамал Мусиала, Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Кингсли Коман, Лерой Зане, Томас Мюллер, Роберт Левандовски.

«Ред Булл Зальцбург»: Филипп Кён, Андреас Ульмер, Максимилиан Вёбер, Умар Соле, Расмус Кристенсен, Николас Зайвальд, Мохамед Камара, Николас Капальдо, Бренден Ааронсон, Карим Адейеми, Чуквубуйке Адаму.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «РБ Зальцбург».