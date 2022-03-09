Нойер — о разгроме в матче с «РБ Зальцбург» со счётом 7:1: это была показательная победа
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» со счётом 7:1.
«Это была показательная победа. Я думаю, мы хорошо начали, забили пенальти, а потом всё пошло на лад. Мы очень довольны сегодняшней игрой. Думаю, что сегодня мы показали себя с другой стороны и не упустили столько моментов. Мы также были более стабильны в защите, что, очевидно, даёт нам надежду на то, что всё может продолжаться в том же духе», — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.
Первая игра завершилась со счётом 1:1. Таким образом, «Бавария» вышла в четвертьфинал турнира, а «Зальцбург» завершил участие в турнире. Также в четвертьфинал Лиги чемпионов вышел «Ливерпуль».
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