Нойер — о разгроме в матче с «РБ Зальцбург» со счётом 7:1: это была показательная победа

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» со счётом 7:1.

«Это была показательная победа. Я думаю, мы хорошо начали, забили пенальти, а потом всё пошло на лад. Мы очень довольны сегодняшней игрой. Думаю, что сегодня мы показали себя с другой стороны и не упустили столько моментов. Мы также были более стабильны в защите, что, очевидно, даёт нам надежду на то, что всё может продолжаться в том же духе», — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.

Первая игра завершилась со счётом 1:1. Таким образом, «Бавария» вышла в четвертьфинал турнира, а «Зальцбург» завершил участие в турнире. Также в четвертьфинал Лиги чемпионов вышел «Ливерпуль».