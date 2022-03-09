Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» — «Спортинг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стефан де Врей получил мышечное повреждение в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Стефан де Врей получил мышечное повреждение в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»
Комментарии

Защитник «Интера» Стефан де Врей получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (1:0).

По информации Sky Sport Italia, у де Врея диагностировано повреждение икроножной мышцы левой ноги. Травма не является серьёзной, однако главный тренер «Интера» Симоне Индзаге решил не рисковать здоровьем 30-летнего футболиста, поэтому принял решение заменить его в перерыве встречи.

Напомним, де Врей перешёл в «Интер» из «Лацио» в 2018 году. В нынешнем сезоне нидерландский футболист принял участие в 22 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. С 2012 года де Врей вызывается в сборную Нидерландов.

В первом матче «Интера» и «Ливерпуля», который прошёл в Италии, английский клуб одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, а миланский «Интер» завершил своё выступление в турнире.

Новость по теме
Алисон: игроки «Интера» должны гордиться своим выступлением в матче с «Ливерпулем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022