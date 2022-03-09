Стефан де Врей получил мышечное повреждение в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Защитник «Интера» Стефан де Врей получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (1:0).
По информации Sky Sport Italia, у де Врея диагностировано повреждение икроножной мышцы левой ноги. Травма не является серьёзной, однако главный тренер «Интера» Симоне Индзаге решил не рисковать здоровьем 30-летнего футболиста, поэтому принял решение заменить его в перерыве встречи.
Напомним, де Врей перешёл в «Интер» из «Лацио» в 2018 году. В нынешнем сезоне нидерландский футболист принял участие в 22 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. С 2012 года де Врей вызывается в сборную Нидерландов.
В первом матче «Интера» и «Ливерпуля», который прошёл в Италии, английский клуб одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, а миланский «Интер» завершил своё выступление в турнире.
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