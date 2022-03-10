Тарханов: Карпину обязательно нужно работать — он сумеет наладить ситуацию в «Ростове»
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Известный российский тренер Александр Тарханов отреагировал на возвращение Валерия Карпина в «Ростов».
«Стыковые матчи и чемпионат мира мимо нас, поэтому Карпину обязательно нужно работать. Какие игры могут быть у сборной России? С клубами и молодёжной командой? Это всё равно несерьёзно. Валерий Георгиевич решил работать в «Ростове» и контролировать сборную России — это логично.
Тренеру сложно работать без постоянных матчей и тонуса. «Ростов» сейчас находится довольно в тяжёлом положении: команда идёт внизу турнирной таблицы, ушло пятеро легионеров. Игроки всё равно есть. Думаю, Карпин сумеет наладить ситуацию», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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