Червиченко: немецкой банде не удалось разрушить «Локомотив», хотя они очень старались
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от игры «Локомотива» с ЦСКА.
«К большой радости, этой немецкой банде не удалось разрушить «Локомотив» до конца, хотя они очень старались. Клуб деструктурирован, а армейцы хорошо провели комплектацию в паузу. Кажется, ЦСКА выиграет завтра. «Локомотив» сейчас просто разобранный. Хорошо, что часть диверсантов покинула клуб, надо попрощаться с оставшейся. Тогда можно заняться восстановлением клуба», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Игра состоится завтра, начало запланировано на 19:00 по мск. ЦСКА (36) занимает четвертое место в турнире. «Локомотив» с 31 очком — на шестой позиции в первенстве.
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