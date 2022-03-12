Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кассано: Бензема гораздо сильнее Роналду как центральный нападающий

Кассано: Бензема гораздо сильнее Роналду как центральный нападающий
Комментарии

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано сравнил форварда «Реала» Карима Бензема и нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«В моём понимании Бензема гораздо сильнее Роналду как центральный нападающий. Роналдо, ван Бастен, Левандовски, Ибрагимович… и Бензема среди них. Последние 20 лет он в этом списке. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сборной Франции, хотя не играл за национальную команду шесть лет. У Бензема есть инстинкт убийцы и мастерство Зидана», — приводит слова Кассано Tuttomercatoweb.

Напомним, Бензема выступает в составе «Реала» с 2009 года. В нынешнем сезоне 34-летний французский форвард принял участие в 24 матчах чемпионата Испании, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

Новость по теме
Дончич — о матче «Реал» — «ПСЖ»: то, что сделал Бензема, невообразимо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022