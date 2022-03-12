Кассано: Бензема гораздо сильнее Роналду как центральный нападающий
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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано сравнил форварда «Реала» Карима Бензема и нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«В моём понимании Бензема гораздо сильнее Роналду как центральный нападающий. Роналдо, ван Бастен, Левандовски, Ибрагимович… и Бензема среди них. Последние 20 лет он в этом списке. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сборной Франции, хотя не играл за национальную команду шесть лет. У Бензема есть инстинкт убийцы и мастерство Зидана», — приводит слова Кассано Tuttomercatoweb.
Напомним, Бензема выступает в составе «Реала» с 2009 года. В нынешнем сезоне 34-летний французский форвард принял участие в 24 матчах чемпионата Испании, забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.
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