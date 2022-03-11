Дончич — о матче «Реал» — «ПСЖ»: то, что сделал Бензема, невообразимо

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич поделился эмоциями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» (3:1).



«Я видел второй тайм, это было невероятно. То, что сделал Бензема, забив три гола за пять или шесть минут, невообразимо. То, как играл Лука Модрич, – невероятный класс», – цитирует Дончича Bernabeu Digital.



Напомним, Бензема оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Пари Сен-Жермен» (3:1). Голы француза подарили мадридскому клубу путёвку в четвертьфинал престижного еврокубка. Кроме того, Карим был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. В первом матче «ПСЖ» одержал победу на своём поле со счётом 1:0 — на 94-й минуте отличился Килиан Мбаппе.