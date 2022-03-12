«Уфа» — «Нижний Новгород»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 12 марта, состоится матч «Уфа» — «Нижний Новгород». Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на центральном стадионе в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Нижний Новгород».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).



«Нижний Новгород» набрал 22 очка в 20 встречах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (16) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).