«Арсенал» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 12 марта, состоится матч «Арсенал» — «Динамо». Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Динамо».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Рашид Абусуев и Александр Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).
Московское «Динамо» набрало 39 очков в 20 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (20) — на 12-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).
- 12 марта 2022
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