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Дзофф – о Доннарумме: ошибка с «Реалом» не его, нельзя ставить вратаря в такое положение

Дзофф – о Доннарумме: ошибка с «Реалом» не его, нельзя ставить вратаря в такое положение
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Бывший вратарь сборной Италии и туринского «Ювентуса» Дино Дзофф поделился мнением о голкипере «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме.

«Оставьте вратарю отражение ударов, нельзя ставить голкипера в такое положение. Доннарумма остаётся одним из лучших вратарей, ошибка в матче с «Реалом» — не его. Можно хорошо играть ногами, но приоритетом остаётся хорошее отражение ударов. Сегодня мы более привычны к определённому дуализму.

Не думаю, что эта ситуация повлияет на игру Доннаруммы в «ПСЖ» и сборной Италии. Я желаю ему выиграть чемпионат мира и повторить мои достижения, потому что он этого заслуживает», – цитирует Дзоффа Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, ошибка вратаря «ПСЖ» привела к первому голу «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В итоге мадридский клуб оказался сильнее со счётом 3:1 и пробился в четвертьфинал.

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