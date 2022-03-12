Дзофф – о Доннарумме: ошибка с «Реалом» не его, нельзя ставить вратаря в такое положение

Бывший вратарь сборной Италии и туринского «Ювентуса» Дино Дзофф поделился мнением о голкипере «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме.
«Оставьте вратарю отражение ударов, нельзя ставить голкипера в такое положение. Доннарумма остаётся одним из лучших вратарей, ошибка в матче с «Реалом» — не его. Можно хорошо играть ногами, но приоритетом остаётся хорошее отражение ударов. Сегодня мы более привычны к определённому дуализму.
Не думаю, что эта ситуация повлияет на игру Доннаруммы в «ПСЖ» и сборной Италии. Я желаю ему выиграть чемпионат мира и повторить мои достижения, потому что он этого заслуживает», – цитирует Дзоффа Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Напомним, ошибка вратаря «ПСЖ» привела к первому голу «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В итоге мадридский клуб оказался сильнее со счётом 3:1 и пробился в четвертьфинал.
- 12 марта 2022
-
14:19
-
14:14
-
14:03
-
13:57
-
13:34
-
13:30
-
13:26
-
12:51
-
12:48
-
12:30
-
12:30
-
12:17
-
12:17
-
11:57
-
11:49
-
11:21
-
11:13
-
11:05
-
11:04
-
10:59
-
10:39
-
10:35
-
10:20
-
10:17
-
10:02
-
09:48
-
09:41
-
09:30
-
09:30
-
08:29
-
07:50
-
04:34
-
03:50
-
03:17
-
02:52