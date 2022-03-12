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Буффон – о Доннарумме: он входит в топ-3 лучших вратарей мира вместе с Куртуа и Нойером

Буффон – о Доннарумме: он входит в топ-3 лучших вратарей мира вместе с Куртуа и Нойером
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Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон поддержал голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму.

«Доннарумме не нужны адвокаты. Такие ошибки полезны. Я говорю это, потому что действительно так думаю. Это часть пути развития. Я уверен, что у этого не будет негативных последствий, у него не возникнет проблем. Более того, Доннарумма уже показал, что обладает необходимой силой, которая позволит преодолеть такие деликатные эпизоды.

Доннарумма – один из лучших в мире. Он входит в топ-3 вместе с Куртуа и Нойером, если быть честным», – цитирует Буффона Marca со ссылкой на Corriere dello Sport.

Напомним, ошибка вратаря «ПСЖ» привела к первому голу «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В итоге мадридский клуб оказался сильнее со счётом 3:1 и пробился в четвертьфинал.

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