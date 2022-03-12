Эриксен отдал голевой пас за «Брентфорд». Это его первое результативное действие в сезоне

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен отличился результативным действием в матче 29-го тура АПЛ с «Бёрнли».
На 85-й минуте Эриксен отдал голевой пас на Айвена Тоуни, который открыл счёт в матче. После Тоуни сделал дубль, отличившись с пенальти в компенсированное время. Игра завершилась победой «Брентфорда» со счётом 2:0. Эта голевая передача стала первым результативным действием игрока после возвращения на поле.
Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии. Спустя несколько дней ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Датчанин присоединился к «Брентфорду» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента, подписав контракт на полгода. Ранее полузащитник выступал за «Аякс», «Тоттенхэм» и «Интернационале».
- 12 марта 2022
-
23:28
-
23:20
-
23:17
-
23:17
-
23:05
-
22:54
-
22:44
-
22:41
-
22:38
-
22:26
-
22:22
-
22:22
-
22:20
-
22:20
-
22:16
-
22:12
-
22:04
-
22:04
-
22:00
-
21:55
-
21:50
-
21:41
-
21:40
-
21:38
-
21:31
-
21:28
-
21:24
-
21:19
-
21:17
-
21:12
-
21:09
-
21:07
-
21:05
-
21:04
-
21:04