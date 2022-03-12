Эриксен отдал голевой пас за «Брентфорд». Это его первое результативное действие в сезоне

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен отличился результативным действием в матче 29-го тура АПЛ с «Бёрнли».



На 85-й минуте Эриксен отдал голевой пас на Айвена Тоуни, который открыл счёт в матче. После Тоуни сделал дубль, отличившись с пенальти в компенсированное время. Игра завершилась победой «Брентфорда» со счётом 2:0. Эта голевая передача стала первым результативным действием игрока после возвращения на поле.



Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии. Спустя несколько дней ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Датчанин присоединился к «Брентфорду» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента, подписав контракт на полгода. Ранее полузащитник выступал за «Аякс», «Тоттенхэм» и «Интернационале».

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