«Вильярреал» обыграл «Сельту» благодаря голу Парехо

Сегодня, 12 марта, на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале в рамках 28-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Вильярреал» принимал «Сельту». Хозяева одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит во втором тайме. На 64-й минуте отличился полузащитник Даниэль Парехо, ему ассистировал Ману Тригерос.

Гол Парехо:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре. Помогали ему ассистенты Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. В роли резервного рефери выступал Давид Ресио Морено.



«Вильярреал» в 28 матчах набрал 45 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сельта» (35) — на 10-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (63). Действующий чемпион страны — «Атлетико».