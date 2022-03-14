Томас Тухель ответил на вопрос о своём будущем в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал свое будущее в лондонском клубе.

«Нет сомнений, что я останусь до конца сезона. Абсолютно. «Очевидно, что это сложная ситуация, и мы также являемся частью АПЛ, одного из лучших турниров в мире, и я считаю, что если мы доиграем сезон, это поможет всем, кто участвует в турнире», — приводит слова Тухеля Daily Mail.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Томаса Тухеля на пост главного тренера.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании наложило санкции на российского бизнесмена и владельца «Челси» Романа Абрамовича, а его активы, включая лондонский футбольный клуб, были заморожены.

Сам Абрамович уже официально объявил о продаже клуба, но из-за санкций с этим могут возникнуть сложности.