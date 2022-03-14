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Коутиньо интересен «Арсеналу». Клуб надеется, что «Астон Вилла» не выкупит его у «Барсы»

Коутиньо интересен «Арсеналу». Клуб надеется, что «Астон Вилла» не выкупит его у «Барсы»
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Лондонскому «Арсеналу» интересен бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий за «Астон Виллу» на правах аренды, сообщает Diario Sport.

Бирмингемцы имеют право выкупа игрока за € 40 млн. «Канониры» рассчитывают, что «Астон Вилла» не сможет заплатить такую сумму. В сохранении бразильца в команде заинтересован и главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард. Ранее Джеррард и Коутиньо вместе выступали за «Ливерпуль».

Если функция выкупа не будет активирована, «Арсенал» готов выкупить Коутиньо. Лондонцы готовы предложить ему зарплату, аналогичную той, что он получает в Каталонии, и заключить с игроком долгосрочный контракт.

Помимо «Арсенала», по мнению «Барселоны», Коутиньо интересен и двум другим командам АПЛ из Лондона – «Тоттенхэму» и «Вест Хэму».

В текущем сезоне АПЛ Коутиньо принял участие в 8 играх, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.

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