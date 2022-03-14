Феликс Магат возглавил «Герту». Это его первый клуб за последние 5 лет
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Главным тренером берлинской «Герты» назначен немецкий специалист Феликс Магат, сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение с 68-летним тренером рассчитано до конца текущего сезона. Магат сменил Тайфуна Коркута, который был уволен после поражения от мёнхенгладбахской «Боруссии» в прошедшем туре Бундеслиги. «Герта» уступила со счётом 0:2. После 26 туров «Герта» занимает предпоследнюю, 17-ю строчку в таблице Бундеслиги.
Последним клубом Магата был китайский «Шаньдун Тайшан», который он покинул в 2017 году. В Германии специалист работал с такими командами как «Штутгарт», «Бавария», «Вольфсбург» и «Шальке 04». В качестве тренера Магат три раза выигрывал Бундеслигу и по два раза становился обладателем Кубка Германии и Кубка немецкой лиги.
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