Феликс Магат возглавил «Герту». Это его первый клуб за последние 5 лет

Главным тренером берлинской «Герты» назначен немецкий специалист Феликс Магат, сообщает официальный сайт клуба.



Соглашение с 68-летним тренером рассчитано до конца текущего сезона. Магат сменил Тайфуна Коркута, который был уволен после поражения от мёнхенгладбахской «Боруссии» в прошедшем туре Бундеслиги. «Герта» уступила со счётом 0:2. После 26 туров «Герта» занимает предпоследнюю, 17-ю строчку в таблице Бундеслиги.



Последним клубом Магата был китайский «Шаньдун Тайшан», который он покинул в 2017 году. В Германии специалист работал с такими командами как «Штутгарт», «Бавария», «Вольфсбург» и «Шальке 04». В качестве тренера Магат три раза выигрывал Бундеслигу и по два раза становился обладателем Кубка Германии и Кубка немецкой лиги.