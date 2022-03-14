Журналист Морган: Роналду теперь сам по себе как величайший футболист

Известный британский журналист Пирс Морган рассказал о своей переписке с Криштиану Роналду, прошедшей на следующий день после матча «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэмом».
«Сегодня я написал ему сообщение, чтобы попросить резюмировать одним словом, почему он величайший футболист всех времён. «Мне нужны три слова, — ответил он. – Больше, чем особенный. The Only One (Единственный. – Прим. «Чемпионата»)». Затем он отправил два смеющихся смайлика. Я почти слышал, как он хихикает и подмигивает в моём телефоне. Но он прав. Как мы видели вчера, Криштиану Роналду теперь сам по себе как величайший спортсмен, когда-либо игравший в футбол», — приводит слова Моргана The Sun.
Напомним, в матче «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэмом» (5:2) Роналду оформил хет-трик.
- 14 марта 2022
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