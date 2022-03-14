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Владельцы «Манчестер Юнайтед» рассматривают три варианта по реконструкции «Олд Траффорд»

Владельцы «Манчестер Юнайтед» рассматривают три варианта по реконструкции «Олд Траффорд»
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Владельцы «Манчестер Юнайтед» братья Глейзеры рассматривают три варианта реконструкции домашнего стадиона клуба «Олд Траффорд».

По информации Daily Mail, рассматривается даже экстраординарное предложение по полному сносу «Олд Траффорд» и строительству нового стадиона.

Два других варианта более реалистичны — в первом случае предлагается восстановить и расширить морально устаревшую Южную трибуну, за которой проходят железнодорожные пути, а во втором — оставить структуру стадиона без изменений, но провести комплексную реконструкцию зрительских и корпоративных зон со всех четырёх сторон арены.

Утверждается, что вариант с перестройкой Южной трибуны больше всего нравится Глейзерам и является самым вероятным сценарием. Этот же вариант наверняка поддержат и болельщики «Юнайтед». Современные технологии позволяют расширить трибуну, не затронув железную дорогу, что раньше считалось невозможным.

Напомним, «Олд Траффорд» был открыт 112 лет назад.

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