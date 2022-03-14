Владельцы «Манчестер Юнайтед» рассматривают три варианта по реконструкции «Олд Траффорд»

Владельцы «Манчестер Юнайтед» братья Глейзеры рассматривают три варианта реконструкции домашнего стадиона клуба «Олд Траффорд».

По информации Daily Mail, рассматривается даже экстраординарное предложение по полному сносу «Олд Траффорд» и строительству нового стадиона.

Два других варианта более реалистичны — в первом случае предлагается восстановить и расширить морально устаревшую Южную трибуну, за которой проходят железнодорожные пути, а во втором — оставить структуру стадиона без изменений, но провести комплексную реконструкцию зрительских и корпоративных зон со всех четырёх сторон арены.

Утверждается, что вариант с перестройкой Южной трибуны больше всего нравится Глейзерам и является самым вероятным сценарием. Этот же вариант наверняка поддержат и болельщики «Юнайтед». Современные технологии позволяют расширить трибуну, не затронув железную дорогу, что раньше считалось невозможным.

Напомним, «Олд Траффорд» был открыт 112 лет назад.