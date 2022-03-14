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«Гиресунспор» с Сулеймановым обыграл «Газиантеп» в матче чемпионата Турции

«Гиресунспор» с Сулеймановым обыграл «Газиантеп» в матче чемпионата Турции
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В матче 29-го тура чемпионата Турции «Гиресунспор» принимал «Газиантеп». Встреча прошла на стадионе «Чотанак» в Гиресуне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 6-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Гиресунспора» Сержиньо. На 40-й минуте хавбек «Газиантепа» Александру Максим сравнял счёт, успешно реализовав пенальти. На 79-й минуте полузащитник Шикинью вновь вывел хозяев вперёд и установил итоговый счёт.

Российский нападающий «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов вышел на поле с первых минут и был заменён на 46-й минуте встречи.

«Гиресунспор» набрал 35 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Газиантеп» (37) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Трабзонспор» (70).

Турция - Суперлига. 29-й тур
14 марта 2022, понедельник. 20:00 МСК
Гиресунспор
Гиресун
Окончен
2 : 1
Газиантеп
Газиантеп
1:0 Da Luiz Junior – 6'   1:1 Максим – 40' (пен)   2:1 Шикинью – 79'
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