«Гиресунспор» с Сулеймановым обыграл «Газиантеп» в матче чемпионата Турции
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В матче 29-го тура чемпионата Турции «Гиресунспор» принимал «Газиантеп». Встреча прошла на стадионе «Чотанак» в Гиресуне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 6-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Гиресунспора» Сержиньо. На 40-й минуте хавбек «Газиантепа» Александру Максим сравнял счёт, успешно реализовав пенальти. На 79-й минуте полузащитник Шикинью вновь вывел хозяев вперёд и установил итоговый счёт.
Российский нападающий «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов вышел на поле с первых минут и был заменён на 46-й минуте встречи.
«Гиресунспор» набрал 35 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Газиантеп» (37) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Трабзонспор» (70).
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