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Гол Иммобиле с пенальти принёс «Лацио» победу в матче Серии А с «Венецией»

Гол Иммобиле с пенальти принёс «Лацио» победу в матче Серии А с «Венецией»
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В матче 29-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Лацио» принимал «Венецию». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 58-й минуте встречи главный арбитр Джанлука Манганьелло назначил пенальти в ворота «Венеции», который успешно реализовал нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле.

Римский «Лацио» набрал 49 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Венеция» (22) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (63). Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».

В следующем туре чемпионата Италии сезона-2021/2022 «Лацио» сыграет с «Ромой», а «Венеция» на своём поле проведёт встречу с «Сампдорией».

Италия - Серия А. 29-й тур
14 марта 2022, понедельник. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 0
Венеция
Венеция
1:0 Иммобиле – 58' (пен)
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