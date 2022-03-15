Гол Иммобиле с пенальти принёс «Лацио» победу в матче Серии А с «Венецией»

В матче 29-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Лацио» принимал «Венецию». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 58-й минуте встречи главный арбитр Джанлука Манганьелло назначил пенальти в ворота «Венеции», который успешно реализовал нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле.



Римский «Лацио» набрал 49 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Венеция» (22) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (63). Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».



В следующем туре чемпионата Италии сезона-2021/2022 «Лацио» сыграет с «Ромой», а «Венеция» на своём поле проведёт встречу с «Сампдорией».