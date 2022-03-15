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Салихова – о расширении РПЛ: вы уверены, что не превратите чемпионат в дворовую лигу?

Салихова – о расширении РПЛ: вы уверены, что не превратите чемпионат в дворовую лигу?
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Зарема Салихова раскритиковала предложения о расширении и «заморозке» РПЛ.

«Игры прошедшего тура оставили удручающее впечатление. 0:0 на табло, пустые стадионы, даже ложи не заполнены. При этом те же «Химки» и «Уфа» ратуют за увеличение команд и «заморозку» лиги. Вы точно уверены, что наберете по 24 российских игрока в каждую команду, не превратив чемпионат в дворовую лигу и тем самым не убив напрочь интерес к футболу? Вы точно будете работать с городом и гарантировать посещаемость? Почему тогда сейчас на матчах этих команд по 500 человек? Или просто в случае вылета в ФНЛ есть страх потерять государственное финансирование?

Может, кто-то подскажет, какими словами в таком замороженном чемпионате мотивировать игроков при отсутствии соревновательного принципа, отсутствии еврокубков и разбившейся мечты выступать за сборную?» – написала Салихова в своей колонке на «Спорт-экспресс»

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