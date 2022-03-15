Салихова – о расширении РПЛ: вы уверены, что не превратите чемпионат в дворовую лигу?

Зарема Салихова раскритиковала предложения о расширении и «заморозке» РПЛ.
«Игры прошедшего тура оставили удручающее впечатление. 0:0 на табло, пустые стадионы, даже ложи не заполнены. При этом те же «Химки» и «Уфа» ратуют за увеличение команд и «заморозку» лиги. Вы точно уверены, что наберете по 24 российских игрока в каждую команду, не превратив чемпионат в дворовую лигу и тем самым не убив напрочь интерес к футболу? Вы точно будете работать с городом и гарантировать посещаемость? Почему тогда сейчас на матчах этих команд по 500 человек? Или просто в случае вылета в ФНЛ есть страх потерять государственное финансирование?
Может, кто-то подскажет, какими словами в таком замороженном чемпионате мотивировать игроков при отсутствии соревновательного принципа, отсутствии еврокубков и разбившейся мечты выступать за сборную?» – написала Салихова в своей колонке на «Спорт-экспресс»
- 15 марта 2022
-
12:13
-
12:12
-
12:07
-
12:07
-
11:50
-
11:37
-
11:36
-
11:29
-
11:26
-
11:16
-
11:06
-
11:01
-
10:36
-
10:23
-
10:21
-
10:05
-
09:56
-
09:38
-
09:35
-
08:30
-
07:25
-
06:24
-
06:18
-
05:57
-
04:34
-
03:49
-
03:19
-
02:36
-
02:09
-
01:20
-
01:00
-
00:54
-
00:43
-
00:38
-
00:26