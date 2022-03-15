Герман Ткаченко выступил против расширения РПЛ и моратория на вылет

Известный футбольный менеджер Герман Ткаченко не поддерживает идею расширения Российской Премьер-Лиги и введения моратория на вылет.
«Я соглашусь с госпожой Салиховой — неправильно масштабировать падающий тренд и расширять сейчас то, что не поддаётся ни прогнозу, ни внятной стратегии. Пока совершенно непонятно, в какую точку всё придёт.
Очевидно и то, что сегодняшняя ситуация не конечная, она будет ещё ухудшаться. Сегодня нужно сделать всё, чтобы закончить этот чемпионат без потрясений, с минимальными издержками.
Более того, Лиге сейчас куда важнее работать с вещателем над медийной частью чемпионата, давать больше промо, больше контента, надо пытаться сохранять интерес к футболу, давать людям возможность отвлекаться. Реформами заниматься надо тогда, когда станет хотя бы немного больше определённости, а это произойдёт не раньше лета.
И ещё я твёрдо убеждён, что нельзя отменять переходные матчи. Это не только дополнительная возможность сохранения интереса к футболу за счёт большего количества игр, не только дополнительный контент для вещателя и рекламный инвентарь для лиг. Но и подтверждение того, что клубы ФНЛ являются неотъемлемой частью общей футбольной семьи, особенно в это непростое время», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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