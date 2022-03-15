Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк перешёл в АЕК. Об этом сообщает пресс-служба греческого клуба.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022. В России Крыховяк также выступал за «Локомотив». С железнодорожниками он выигрывал Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны. В стан «быков» поляк перешёл летом прошлого года. В текущем сезоне он провёл 15 матчей в чемпионате России.
Ранее появилась информация, согласно которой Крыховяк будет выступать за АЕК до конца сезона-2021/2022, после чего вернётся в российскую команду.
Напомним, «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке и его тренерским штабом. Также клуб приостановил контракты с восемью легионерами. Речь идёт о Вандерсоне, Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Реми Кабелла и Викторе Классоне. Кабелла и Классон уже покинули клуб.
- 15 марта 2022
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