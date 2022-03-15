«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»: Лоди открыл счёт

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» принимает мадридский «Атлетико». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). К 42-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико».
На 41-й минуте встречи счёт открыл защитник «Атлетико» Ренан Лоди. Нападающий испанской команды Жоау Феликс пяткой сделал передачу к правому краю штрафной, откуда форвард «Атлетико» Антуан Гризманн выполнил навес на дальний угол вратарской, а Лоди головой пробил под штангу.
Первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1. В своём квартете «Атлетико» набрал 7 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе В. «Манчестер Юнайтед» набрал 11 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы F.
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