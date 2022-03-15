«Арсенал» заинтересован в приобретении Азара

Полузащитник «Реала» Эден Азар может вернуться в Англию. Об этом сообщает Foot Mercato.
По информации источника, в 31-летнем футболисте заинтересован лондонский «Арсенал». Ожидается, что игрок покинет мадридский клуб летом. Ранее сообщалось, что «Ньюкасл Юнайтед» начал переговоры о переходе с Азаром. «Сороки» уже пошли на контакт с игроком, чтобы стать первыми в гонке за него.
Напомним, в 2019 году Азар перешёл в мадридский «Реал» за € 115 млн. В нынешнем сезоне в 17 матчах чемпионата Испании он отдал 1 результативную передачу. Ранее появлялась информация, что Азар хочет уйти из «Реала».
Мадридский «Реал» набрал 63 очка в 27 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Ньюкасл» в АПЛ занимает 14-е место, заработав 28 очков после 26 игр.
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