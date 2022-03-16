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Отаменди — о выходе «Бенфики» в 1/4 финала ЛЧ: нужно идти дальше и мечтать о большем

Отаменди — о выходе «Бенфики» в 1/4 финала ЛЧ: нужно идти дальше и мечтать о большем
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Защитник «Бенфики» Николас Отаменди поделился эмоциями от выхода команды в четвертьфинал розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

«Нам нужно идти дальше и мечтать о большем. Лига чемпионов — это особенный турнир. Отличные команды, прекрасные матчи. В матче с «Аяксом» мы выглядели очень здорово. Все вместе мы прекрасно отзащищались. Знали, как важно лишить «Аякс» свободного пространства. У них очень классные игроки. Забив, было даже ещё важнее надёжно сыграть в обороне и удержать победный счёт. Невероятно счастлив, что нам это удалось», — цитирует Отаменди CNN Portugal.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» принимал «Бенфику» на домашнем стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Игра завершилась победой португальской команды со счётом 1:0. Единственный мяч забил Дарвин Нуньес.

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