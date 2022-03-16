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Скоулз: «МЮ» нужен новый тренер, вселяющий страх в игроков. Я бы позвал Конте или Тухеля

Скоулз: «МЮ» нужен новый тренер, вселяющий страх в игроков. Я бы позвал Конте или Тухеля
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что «красным дьяволам» нужен новый главный тренер.

«Думаю, для того, чтобы снова бороться за трофеи, «Ман Юнайтед» не хватает элитного тренера. Есть хороший состав с несколькими топ-игроками, но последние три-четыре года у команды нет элитного тренера.

Нужен наставник, вселяющий страх в игроков. У сэра Алекса Фергюсона было такое умение, а после него кто-то из тренеров имел такое качество? Это особый талант для тренера.

Игрокам «Ман Сити» при Гвардиоле, футболистам «Ливерпуля» при Клоппе – им ничего не сходит с рук. Игрокам «МЮ» последние два-три года прощают убийства.

Я бы позвал в «Манчестер Юнайтед» Конте или Тухеля. Не Почеттино или тен Хага», — цитирует Скоулза Manchester Evening News.

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