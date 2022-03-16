Скоулз: как Рангника выбрали тренером такого клуба, как «Манчестер Юнайтед»?

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» высказался о работе действующего наставника «красных дьяволов» Ральфа Рангника после вылета англичан от мадридского «Атлетико» (1:2 общ.) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Всё исходит от руководства. Немало зависит и от тренера, который должен быть требовательным к игрокам. Я не хочу продолжать приставать к Ральфу Рангнику, он кажется действительно неплохим человеком и хорошо отзывается в интервью, он очень честен.

Но, как его выбрали тренером такого клуба? Я никогда не пойму. Тренер — это огромная его часть. Дело не в плохом подборе состава. Я думаю, что если вы дадите этой группе игроков структуру и манеру игры, то в команде появятся настоящие таланты.

Да, некоторые игроки не так хороши, как в командах выше них в Премьер-лиге, мы это знаем. Но самое первое, что нужно сделать этому клубу, чтобы снова приблизиться к победе в лиге, — это найти подходящего тренера. Подберите специалиста, который подходит игрокам, дайте им два или три года, чтобы создать коллектив. Найти подходящего тренера для этой команды — огромная задача», — приводит слова Скоулза The Mirror.