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40-летний Ибрагимович вызван в сборную Швеции на стыковые матчи ЧМ-2022

40-летний Ибрагимович вызван в сборную Швеции на стыковые матчи ЧМ-2022
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вызван в сборную Швеции на стыковые матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба шведского футбольного союза.

В полуфинале шведы 24 марта сыграют на своём поле с Чехией, а в случае выхода в финал встретятся с Польшей. Сборная Испании набрала 19 очков в отборе на чемпионат мира и заняла 1-е место в своей группе. Швеция с 15 очками осталась на 2-м месте.

Форвард не принимал участия в чемпионате мира 2018 года и Евро-2020. При этом нападающий провёл четыре матча в рамках отборочного этапа к чемпионату мира — 2022, в которых сделал две голевые передачи. Напомним, 28 февраля текущего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.

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