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Тухель установил рекорд Лиги чемпионов, покорив достижение Зидана

Тухель установил рекорд Лиги чемпионов, покорив достижение Зидана
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель одержал 32-ю победу в своих первых 50 играх в Лиге чемпионов, что является рекордом турнира, сообщается в «твиттере» OptaFranz.

По тому показателю Тухель обошёл Зинедина Зидана, у которого на счету 31 победа в первых 50 играх. На третьем месте по этому показателю находится главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который в первых 50 матчах выиграл 30 игр.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» обыграл «Лилль». Встреча прошла на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция) и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Первая встреча команд завершилась со счётом 2:0 в пользу лондонцев.

Жеребьёвка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов состоится 18 марта в Ньоне.

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