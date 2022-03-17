Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Комментарии

Определились все команды, которые выступят в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Ими стали: «Бавария», «Манчестер Сити», «Бенфика», «Челси», «Атлетико», «Вильярреал», «Ливерпуль» и «Реал».

Жеребьёвка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов пройдёт в Ньоне 18 марта. Первые четвертьфинальные матчи пройдут 5 и 6 апреля. Ответные матчи запланированы на 12 и 13 апреля.

Решающий матч Лиги чемпионов-2021/22 пройдет 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени. Изначально, финальная игра турнира должна была пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Если в основное время будет ничья, команды сыграют два дополнительных тайма по 15 минут. Если по их истечении не будет выявлен победитель, то судьба трофея определится в серии послематчевых пенальти.

Крах «Ювентуса» на своём поле! Команда Эмери творит сенсацию в Лиге чемпионов Крах «Ювентуса» на своём поле! Команда Эмери творит сенсацию в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022