Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Определились все команды, которые выступят в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Ими стали: «Бавария», «Манчестер Сити», «Бенфика», «Челси», «Атлетико», «Вильярреал», «Ливерпуль» и «Реал».
Жеребьёвка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов пройдёт в Ньоне 18 марта. Первые четвертьфинальные матчи пройдут 5 и 6 апреля. Ответные матчи запланированы на 12 и 13 апреля.
Решающий матч Лиги чемпионов-2021/22 пройдет 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени. Изначально, финальная игра турнира должна была пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Если в основное время будет ничья, команды сыграют два дополнительных тайма по 15 минут. Если по их истечении не будет выявлен победитель, то судьба трофея определится в серии послематчевых пенальти.
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