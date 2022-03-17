Вильмар Барриос вызван в сборную Колумбии на весенние сборы

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос попал в список футболистов, вызванных в сборную Колумбии для подготовки к ближайшим играм национальных команд, сообщает «Зенит» в своём «телеграме».
Сборная Колумбии проведет две отборочные встречи ЧМ-2022: дома — с Боливией (25 марта, 02:30 мск) и в гостях — с Венесуэлой (30 марта, 02:30 мск). После 16 сыгранных матчей колумбийцы набрали 17 очков и занимают седьмую строчку в южноамериканской группе отбора на чемпионат мира, который пройдёт в Катаре с ноября по декабрь 2022 года,.
Вильмар Барриос сыграл за национальную команду 51 матч. Последний раз он выходил на поле в международном матче в ноябре 2021, пропустив игры, проходившие зимой 2022. Вместе со сборной Колумбии Барриос стал бронзовым призером Кубка Америки — 2021.
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