Агент: Малком и Клаудиньо остаются в «Зените», хотя предложений по ним было много

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Малкома и Клаудиньо, заявил, что его подопечные не намерены уходить из «Зенита».
«Как оцениваю разрешение ФИФА приостанавливать контракты с клубами РПЛ? Я считаю очень невыгодным для любого футболиста покидать клуб, чтобы играть 70-80 дней в другом. Не думаю, что это хорошее решение. Каждый день против России применяется очень много санкций. Считаю, что это преждевременно, ведь событиям на Украине чуть больше двух недель. В случае с Украиной это нормально, потому что там просто негде играть. В случае с Россией невыгодно покидать страну. Я бы не советовал своему игроку уезжать. Лучше остаться.
Остаются ли Клаудиньо и Малком? Конечно. Абсолютно в этом уверен! У них есть контракты, к ним хорошо относятся в команде, до конца сезона еще 10 игр. «Зенит» — большой клуб, нет причин уходить.
Были ли по ним предложения? Да, причем много — и из Бразилии, и из других стран. В Бразилии интересовались большие клубы, но я не буду их называть, потому что это неэтично. Нужно понимать, что Клаудиньо и Малком не нуждаются в представлении. Это суперзвезды, игроки очень высокого уровня, которые выигрывают матчи и приносят очки», — приводит слова Гарсии «Спорт-экспресс».
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