Тухель назвал Аспиликуэту легендой «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высоко оценил вклад защитника Сесара Аспиликуэты в результаты команды.
«Аспиликуэта является идеальным примером – он отличный человек и лидер команды. Он просто делает то, что должен, не взирая на сложные времена или обстоятельства. Неважно, выходит ли он на поле в стартовом составе или на замену, — он делает свою работу. Сесар продолжает делать своё дело день за днем, даже когда у него не всё складывается идеально, и когда он не играет регулярно.
Ему приходится играть на позиции вингбека, которая, возможно, не является лучшим вариантом для него, но он выходит на поле и ежедневно демонстрирует, что значит быть капитаном «Челси». Аспиликуэта — легенда своего клуба. Он безумно важен для «Челси».
Мы ждем от каждого игрока должного отношения к делу, усердной работы и крепкого духа. Всё это есть у Аспиликуэты, и он вносит неоценимый вклад в результаты команды», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Челси».
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