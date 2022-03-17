Тухель: «Челси» хочет стать соперником, которого никто не хочет получить в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался в преддверии жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Я хочу, чтобы никто не хотел сыграть с нами по результатам жеребьевки. Именно в этой роли мы видим себя на стадии 1/4 финала. Делая это раз за разом, мы совершаем большой шаг вперед, и именно поэтому мы бьемся за место в топ-4 в возможно сильнейшей лиге мира на сегодняшний день и снова достигли стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Для этого нам необходимо демонстрировать свой максимум, и мы хотим стать той командой, которую никто не хочет заполучить в соперники, а там будет видно, что выйдет», – цитирует Тухеля официальный сайт «Челси».
В ответном матче 1/8 финала лондонцы обыграли «Лилль». Встреча прошла на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция) и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Первая встреча команд завершилась со счётом 2:0 в пользу «Челси». Жеребьёвка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов состоится 18 марта в Ньоне.
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