«Милан» может подписать Ориги бесплатно

«Милан» намерен подписать нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, игрок не намерен продлевать истекающий летом контракт с мерсисайдцами. Ранее одним из вариантов продолжения карьеры бельгийца называли «Аталанту». Ранее появлялась информация, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп убедил игрока остаться в клубе до лета.
Ориги выступает за «Ливерпуль» с 2014 года, перейдя из «Лилля». В нынешнем сезоне бельгийский нападающий в трёх матчах чемпионата Англии забил два мяча. Также на его счету гол и результативная передача в пяти матчах Лиги чемпионов, а также два гола и передача в двух матчах Кубка английской лиги. Контракт Ориги истекает в конце сезона.
- 17 марта 2022
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