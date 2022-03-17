Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рома» — «Витесс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бонуччи – о 0:3 с «Вильярреалом»: мы должны превратить это разочарование в злость

Бонуччи – о 0:3 с «Вильярреалом»: мы должны превратить это разочарование в злость
Комментарии

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (0:3).

«Впервые в своей карьере я пережил такую игру со стороны и не был на поле, поэтому я понимаю, что чувствуют наши болельщики в такие вечера, и извиниться перед всеми — единственное, что можно сделать в данный момент. Но вместе мы должны превратить это разочарование и досаду в злость, чтобы взяться за оставшиеся игры и добиться тех целей, которые остались», – написал Бонуччи в своём «инстаграме».

Напомним, первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1, а второй матч «Вильярреал» выиграл со счётом 3:0. Таким образом, испанцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «Ювентус» завершил участие в турнире.

Новость по теме
«Вильярреал» разгромил на выезде «Ювентус» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022