Бонуччи – о 0:3 с «Вильярреалом»: мы должны превратить это разочарование в злость

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (0:3).



«Впервые в своей карьере я пережил такую игру со стороны и не был на поле, поэтому я понимаю, что чувствуют наши болельщики в такие вечера, и извиниться перед всеми — единственное, что можно сделать в данный момент. Но вместе мы должны превратить это разочарование и досаду в злость, чтобы взяться за оставшиеся игры и добиться тех целей, которые остались», – написал Бонуччи в своём «инстаграме».



Напомним, первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1, а второй матч «Вильярреал» выиграл со счётом 3:0. Таким образом, испанцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «Ювентус» завершил участие в турнире.