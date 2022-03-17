Бонуччи – о 0:3 с «Вильярреалом»: мы должны превратить это разочарование в злость
Поделиться
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (0:3).
«Впервые в своей карьере я пережил такую игру со стороны и не был на поле, поэтому я понимаю, что чувствуют наши болельщики в такие вечера, и извиниться перед всеми — единственное, что можно сделать в данный момент. Но вместе мы должны превратить это разочарование и досаду в злость, чтобы взяться за оставшиеся игры и добиться тех целей, которые остались», – написал Бонуччи в своём «инстаграме».
Напомним, первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1, а второй матч «Вильярреал» выиграл со счётом 3:0. Таким образом, испанцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «Ювентус» завершил участие в турнире.
Комментарии
- 17 марта 2022
-
14:37
-
14:27
-
14:25
-
14:15
-
14:10
-
14:06
-
14:02
-
14:02
-
13:43
-
13:30
-
13:25
-
13:09
-
13:03
-
12:59
-
12:55
-
12:53
-
12:52
-
12:35
-
12:23
-
12:18
-
12:12
-
11:59
-
11:57
-
11:55
-
11:51
-
11:36
-
11:24
-
11:24
-
11:23
-
11:03
-
10:59
-
10:58
-
10:33
-
10:28
-
10:25
Партнерский контент