«Мы выложились по полной». Полузащитник «Аталанты» де Рон – о победе над «Байером»

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон прокомментировал победу своей команды над «Байером» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:0).



«Мы могли выиграть первый матч с большей разницей голов. Но нам пришлось в ответной игре упорно бороться и только на 91-й минуте мы вырвали победу, потому что «Байер» бросил все силы. Мне очень понравилась игра, потому что мы выложились по полной и боролись за все мячи. «Байер» — действительно хорошая команда, и мы показали, на что способны в обеих играх, даже если им не хватало важных игроков. Мы наслаждаемся выступлением в Европе и надеемся, что это продолжится как можно дольше», — приводит слова де Рона официальный сайт УЕФА.

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Байер» принимал «Аталанту» на домашнем поле. Игра завершилась победой итальянской команды со счётом 1:0. Единственный гол забил Жереми Бога. По сумме двух игр «Аталанта» прошла в четвертьфинальную стадию ЛЕ.