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Агент Шиманьского рассказал, что игрок, вероятнее всего, покинет «Динамо» до 7 апреля

Агент Шиманьского рассказал, что игрок, вероятнее всего, покинет «Динамо» до 7 апреля
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Агент полузащитника московского «Динамо» Себастьяна Шиманьского Мариуш Пекарски рассказал о проблемах игрока.

«Я улаживаю вопрос с московским «Динамо». Не исключено, что Себастьян будет продан к 7 апреля, что является крайней датой, установленной ФИФА. Если нет, то он покинет клуб не позднее лета. Однако мы уже договорились, что он сможет сменить команду за определённую сумму.

Переговоры продолжаются и находятся на очень продвинутой стадии. Это вопрос ближайших недель, и Шиманьски будет играть в другой лиге. Больше не в моей компетенции говорить об этом. Моя роль заключалась в поиске покупателей — они появились. Не все банки в России под санкциями, поэтому оплата может быть отложена», — цитирует агента Meczyki.

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