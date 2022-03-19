Роберто Де Дзерби: хочу вернуться в «Шахтёр». Я отверг предложения других клубов

Главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Дзерби рассказал о желании вернуться на Украину.
«У меня была возможность начать тренировать другую команду. Ко мне обращались зарубежные клубы, но у меня даже не было мыслей об обсуждении этих предложений. Я получил сообщение, в котором говорится, что я освобождён от обязанностей, но я не могу прекратить свою работу в клубе, не хочу думать об этом.
Я провёл на Украине 7 месяцев, я не смогу стереть их за один день. Если чемпионат Украины рано или поздно возобновится, я бы хотел ещё год поработать в «Шахтёре», вернуться в клуб. Это для меня в приоритете», – цитирует Де Дзерби La Gazzetta dello Sport.
На данный момент проведение на Украине спортивных турниров приостановлено. Де Дзерби подписал контракт с «Шахтёром» в мае 2021 года. Его соглашение с донецким клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.
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