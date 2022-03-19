Воспитанник московского «Динамо» Матвей Ивахнов перешёл в «Красаву»
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Нападающий латвийского клуба «Супер Нова» Матвей Ивахнов перешёл в «Красаву», сообщает пресс-служба российской команды. Форвард подписал контракт до конца сезона-2021/2022.
Матвей Ивахнов является воспитанником московского «Динамо». В составе академии, выступающей в ЮФЛ-1, он провёл 24 матча, забил 19 голов и отдал восемь результативных передач. Также на счету нападающего 14 матчей, три забитых мяча и один ассист в российской М-Лиге. В составе «Супер Новы» форвард провёл четыре встречи и забил один гол.
Ранее стало известно, что «Красава» имеет серьёзные финансовые проблемы. Об этом сообщил Евгений Савин, видеоблогер и владелец команды, выступающей в первенстве ФНЛ-2. Клуб лишился практически всех спонсоров.
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