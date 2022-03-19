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Антонио Рюдигер согласовал контракт с «Ювентусом»

Антонио Рюдигер согласовал контракт с «Ювентусом»
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер близок к переходу в туринский «Ювентус», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, немецкий футболист согласовал личный контракт с итальянским клубом, рассчитанный на четыре года. Ранее сообщалось, что Рюдигер отклонил все предложения «Челси» о продлении соглашения.

Напомним, Рюдигер перешёл в «Челси» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги и забил 2 гола. С 2014 года Рюдигер вызывается в национальную команду Германии. «Челси» в 28 матчах набрал 59 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (70).

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