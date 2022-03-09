«Ньюкасл» намерен побороться за Рюдигера

Английский футбольный клуб «Ньюкасл» интересуется защитником «Челси» Антонио Рюдигером, сообщает The Telegraph.



По информации источника, «Ньюкасл» следит за ситуацией и готов подписать футболиста на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Вариант, при котором он останется в «Челси» также не исключается. Контракт 29-летнего немца с «пенсионерами» рассчитан до конца нынешнего сезона.



В сезоне-2021/2022 Рюдигер провёл за «синих» 39 матчей во всех турнирах, забив 3 гола. Антонио перешёл в «Челси» из итальянской «Ромы» 9 июля 2017 года за € 35 миллионов. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Челси» в 26 матчах чемпионата набрал 53 очка и занимает в турнирной таблице третье место.

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