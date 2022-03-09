Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» намерен побороться за Рюдигера

«Ньюкасл» намерен побороться за Рюдигера
Комментарии

Английский футбольный клуб «Ньюкасл» интересуется защитником «Челси» Антонио Рюдигером, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «Ньюкасл» следит за ситуацией и готов подписать футболиста на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Вариант, при котором он останется в «Челси» также не исключается. Контракт 29-летнего немца с «пенсионерами» рассчитан до конца нынешнего сезона.

В сезоне-2021/2022 Рюдигер провёл за «синих» 39 матчей во всех турнирах, забив 3 гола. Антонио перешёл в «Челси» из итальянской «Ромы» 9 июля 2017 года за € 35 миллионов. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «Челси» в 26 матчах чемпионата набрал 53 очка и занимает в турнирной таблице третье место.

Новость по теме
«ПСЖ» и «Челси» заинтересованы в подписании Мареза
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022