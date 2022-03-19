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«Химки» переиграли «Урал» благодаря автоголу Кузьмичёва

«Химки» переиграли «Урал» благодаря автоголу Кузьмичёва
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Сегодня, 19 марта, состоялся матч «Урал» — «Химки». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Она завершилась победой гостей – 1:0.

Матч не изобиловал опасными моментами и прошёл при небольшом преимуществе «Химок». Они больше владели мячом и чаще наносили удары по воротам, а на 86-й минуте случился автогол. Защитник «Урала» Иван Кузьмичёв срезал мяч в собственные ворота.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогали ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Игорь Князев (Курск). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).

«Урал» набрал 20 очков в 22 встречах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (18) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
19 марта 2022, суббота. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Химки
Химки
0:1 Кузьмичёв – 86' (автогол)
Комментарии
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