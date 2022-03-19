«Химки» переиграли «Урал» благодаря автоголу Кузьмичёва

Сегодня, 19 марта, состоялся матч «Урал» — «Химки». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Она завершилась победой гостей – 1:0.



Матч не изобиловал опасными моментами и прошёл при небольшом преимуществе «Химок». Они больше владели мячом и чаще наносили удары по воротам, а на 86-й минуте случился автогол. Защитник «Урала» Иван Кузьмичёв срезал мяч в собственные ворота.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогали ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Игорь Князев (Курск). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).



«Урал» набрал 20 очков в 22 встречах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (18) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (45).