«Уфа» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 20 марта, состоится матч «Уфа» — «Краснодар». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на центральном стадионе города Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Краснодар».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).



«Краснодар» набрал 35 очков в 20 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (17) — на 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).