Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уфа» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Уфа» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Комментарии

Сегодня, 20 марта, состоится матч «Уфа» — «Краснодар». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на центральном стадионе города Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Краснодар».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).

«Краснодар» набрал 35 очков в 20 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (17) — на 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022