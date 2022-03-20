«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби

Сегодня, 20 марта, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Хозяева одержали победу – 3:1.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 9-й минуте автогол забил защитник «молотобойцев» Курт Зума. На 24-й минуте преимущество «шпор» удвоил нападающий Сон Хын Мин, ему ассистировал Гарри Кейн.
На 35-й минуте форвард «Вест Хэма» Мохамед Саид Бенрахма сократил отставание в счёте, голевой пас отдал Крэйг Доусон. На 88-й минуте Сон Хын Мин сделал дубль, результативную передачу оформил Кейн.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Энтони Тейлор. Ему помогали ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Дэвид Кут.
После 29 сыгранных туров «Тоттенхэм» располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 51 очко. «Вест Хэм» с 48 очками находится на седьмой строчке в таблице.
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