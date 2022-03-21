Газизов предложил ввести потолок зарплат в РПЛ для игроков до 21 года

Генеральный директор «Уфы», футбольный функционер Шамиль Газизов предложил ввести потолок зарплат в Российской Премьер-Лиге для игроков возрастом до 21 года.

«Это было одно из моих предложений в контексте вопроса о том, как нам жить дальше. Я предложил, чтобы доход игроков до 21 года не превышал 10 миллионов рублей в год. Простым языком — потолок зарплат. Подробно мы про это ещё не говорили, это просто одно из предложений на обсуждение», — сказал Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сейчас идут активные разговоры о необходимости реформ в Российской Премьер-Лиге. Обсуждаются перспективы расширения первенства до 18 команд, введения потолка зарплат и моратория на вылет.