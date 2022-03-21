Манчини объяснил решение не включать Балотелли в состав сборной Италии на стыки ЧМ-2022

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал решение не включать нападающего турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли в состав национальной команды на стыковые матчи к ЧМ-2022.
«Я включил в заявку тех, кто может быть полезен. Мы проведём всего несколько тренировок. Сейчас не так много времени, чтобы пробовать что-то новое. Основу составляют футболисты, которые были в команде на чемпионате Европы, за исключением Бернардески. Я не могу включить в состав 40 игроков. Мы пригласили нападающих с разными характеристиками», — приводит слова Манчини Goal.com.
24 марта сборная Италии сыграет с Северной Македонией. В случае победы подопечные Манчини встретятся с победителем пары Португалия — Турция в решающем матче за выход на чемпионат мира — 2022.
- 21 марта 2022
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