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«Манчестер Юнайтед» до сих пор не определился с новой ролью Рангника

«Манчестер Юнайтед» до сих пор не определился с новой ролью Рангника
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Английский «Манчестер Юнайтед» ещё не определился с точной должностью главного тренера Ральфа Рангника, которую он займёт в клубе с 1 июня 2022 года. Об этом сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, руководство «Юнайтед» приняло решение приостановить стратегическое планирование, чтобы позволить Рангнику полностью сосредоточиться на попытках спасти сезон с помощью тренерской работы.

63-летний Рангник стал временным тренером английской команды в декабре 2021 года. Ранее он занимал должность директора по спорту и коммуникациям в московском «Локомотиве». «Манчестер Юнайтед» назначил немецкого специалиста до конца сезона с обязательным продолжением работы Рангника в структуре команды по окончании тренерского соглашения.

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