«Манчестер Юнайтед» до сих пор не определился с новой ролью Рангника

Английский «Манчестер Юнайтед» ещё не определился с точной должностью главного тренера Ральфа Рангника, которую он займёт в клубе с 1 июня 2022 года. Об этом сообщает Sky Sports.



По сведениям источника, руководство «Юнайтед» приняло решение приостановить стратегическое планирование, чтобы позволить Рангнику полностью сосредоточиться на попытках спасти сезон с помощью тренерской работы.



63-летний Рангник стал временным тренером английской команды в декабре 2021 года. Ранее он занимал должность директора по спорту и коммуникациям в московском «Локомотиве». «Манчестер Юнайтед» назначил немецкого специалиста до конца сезона с обязательным продолжением работы Рангника в структуре команды по окончании тренерского соглашения.