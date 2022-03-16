Стали известны имена тренеров, которые вошли в шорт-лист «Манчестер Юнайтед»
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Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуры нескольких специалистов на пост главного тренера «красных дьяволов».
Как сообщает The Guardian, в шорт-листе «МЮ» находятся Томас Тухель из «Челси», тренер «Севильи» Хулен Лопетеги, Эрик тен Хаг, работающий в «Аяксе», и наставник сборной Испании Луис Энрике.
«Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы новый тренер приступил к работе с начала следующего сезона, поэтому вариант с приглашением Энрике представляется самым сложным, поскольку специалист хочет выступить с Испанией на чемпионате мира 2022 года.
Сейчас «МЮ» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».
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